Путин сообщил об обстоятельном разговоре в рамках ОДКБ по вопросам безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил 11 ноября, в среду, что на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе провел с коллегами обстоятельный разговор по актуальным вопросам безопасности.

Открывая заседание организации в расширенном составе глава государства отметил, что обсуждение в узкой группе было продуктивным и "практически по каждому из вопросов было достигнуто полное взаимопонимание".

Владимир Путин также отметил, что участники подтвердили настрой на дальнейшую совместную работу по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин призвал страны ОДКБ наращивать координацию действий на фоне напряженной международной обстановки. Президент отметил, что государства организации уже накопили значительный опыт взаимодействия.