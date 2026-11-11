Путин: ОДКБ пристально следить за ситуацией в Афганистане

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Организация Договора о коллективной безопасности внимательно отслеживает обстановку в Афганистане. Об этом говорится в сообщении об президента России Владимира Путина во время открытия саммита ОДКБ.

«В контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане», — резюмировал глава государства, открывая саммит ОДКБ в расширенном формате, который проходит в Кремле. Путин выступает в роли председателя саммита.

Ранее KP.RU рассказал, что лидер России открыл саммит ОДКБ. Предполагается, что будут рассматриваться вопросы безопасности. Также не исключено, что страны обсудят взаимодействие между странами-участниками ОДКБ.