В ЦБ рассказали, когда биржи в России запустят торги криптовалютой

ЦБ: биржи в России вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российские биржи получат право запускать организованные торги цифровыми валютами с 22 ноября 2026 года при условии обязательного согласования правил их проведения с регулятором. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Соответствующее Указание ЦБ России, определяющее требования к организации торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, прошло официальную регистрацию в Минюсте РФ.

«Указание Банка России, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировал Минюст России», — сказано в официальном сообщении регулятора.

Торговые площадки обязаны регистрировать участников торгов, вести реестры заявок и сделок, а также рассчитывать ключевые ценовые показатели: текущую, средневзвешенную рыночную цену и цену закрытия. Отчётность в ЦБ России будет предоставляться в стандартном порядке.

Ранее директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин заявил, что процесс «раскатки» криптоинфраструктуры в России будет проходить на протяжении 2027 года. По его словам, по мере развития данной инфраструктуры в российскую юрисдикцию смогут вернуться торгующие на иностранных криптобиржах клиенты.