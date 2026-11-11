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НовостиЭкономика11 ноября 2026 13:56

В ЦБ рассказали, когда биржи в России запустят торги криптовалютой

ЦБ: биржи в России вправе запускать торги криптовалютой с 22 ноября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ: биржи в России вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября

ЦБ: биржи в России вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российские биржи получат право запускать организованные торги цифровыми валютами с 22 ноября 2026 года при условии обязательного согласования правил их проведения с регулятором. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Соответствующее Указание ЦБ России, определяющее требования к организации торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, прошло официальную регистрацию в Минюсте РФ.

«Указание Банка России, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировал Минюст России», — сказано в официальном сообщении регулятора.

Торговые площадки обязаны регистрировать участников торгов, вести реестры заявок и сделок, а также рассчитывать ключевые ценовые показатели: текущую, средневзвешенную рыночную цену и цену закрытия. Отчётность в ЦБ России будет предоставляться в стандартном порядке.

Ранее директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин заявил, что процесс «раскатки» криптоинфраструктуры в России будет проходить на протяжении 2027 года. По его словам, по мере развития данной инфраструктуры в российскую юрисдикцию смогут вернуться торгующие на иностранных криптобиржах клиенты.