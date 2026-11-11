Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска и Москвы о якобы подготовке к войне Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг обвинения в том, что Минск и Москва якобы готовятся к войне против НАТО и всего Евросоюза к 2030 году. Об этом он заявил в Москве на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передаёт Белта.

«Нас упрекают, особенно Белоруссию и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Белоруссии и России нет. Мы уже несколько раз говорили об этом», — указал белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание и на встречную сторону: он видит «приличные траты европейцев на так называемую безопасность». И тут же задал вопрос — от кого, собственно, защищаются?

Опасение у президента Белоруссии вызывает другое — тренировка войск и спецподразделений у белорусских границ, а также продолжающаяся милитаризация стран Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем, кто ждёт якобы нападения РФ на страны НАТО, надо задать себе простой вопрос — зачем это нужно Москве?