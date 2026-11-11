Буданов* не стал отвечать на вопрос прессы о выводе ВСУ из Донбасса

Буданов* отметил, что украинская сторона в данный момент не может комментировать итоги соглашений с РФ. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* не стал отвечать на вопрос прессы о том, собирается ли Киев выводить боевиков ВСУ из Донбасса. Тема была поднята на пресс-конференции по итогам переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби. Его слова передает украинское издание «Страна».

Как отметил Буданов*, украинская сторона в данный момент не может комментировать итоги соглашений с Россией. По его словам, для начала страны должны достигнуть конкретного результата после дискуссий.

Он также отметил, что все вопросы, поднимаемые в ходе переговорного процесса, касаются исключительно самих переговоров. Поэтому он не намерен комментировать тему вывода украинских войск из Донбасса.

Ранее спецпредставитель лидера США Джаред Кушнер заявлял, что на переговорах в Абу-Даби была обговорена послевоенная безопасность. Он уточнил, что сейчас Штаты пытаются подтолкнуть РФ и Украину заключить сделку по территориям.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга