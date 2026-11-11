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НовостиВ мире11 ноября 2026 14:37

В центре Варшавы тысячи националистов вышли на улицы для проведения марша

В столице Польши проводится «Марш независимости»
Арина СЕРОВА
На площади Романа Дмовского собрались несколько десятков тысяч человек

На площади Романа Дмовского собрались несколько десятков тысяч человек

Фото: REUTERS.

В центре Варшавы тысячи националистов вышли на улицы для проведения «Марша независимости». Мероприятие приурочено к Дню независимости Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Романа Дмовского собрались несколько десятков тысяч человек. С утра на площади работал так называемый «Городок независимости», прошла католическая молитва, а в 14:00 по местному времени началась сама акция.

Среди собравшихся были участники движений «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», представители католических организаций, противники либерализации абортного законодательства и легализации однополых браков*. Также в шествии были замечены политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» и «Конфедерация».

Также мероприятие не обошлось без участия самого президента Польши Кароля Навроцкого. Он пришел на мероприятие в качестве представителя правых политических сил.

Тем временем в Испании продолжаются акции протеста. Недавно около 50 участников забастовок ворвались в студию телерадиокомпании RTVE в Барселоне. Нарушители помешали журналистам провести прямой эфир.

*- Движение признано в России экстремистским.