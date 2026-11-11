Ушаков: вопрос формата встречи с ЕС обсудят с учетом переговоров в Абу-Даби

Ушаков рассказал о подходе России к организации возможных контактов со странами Европы по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вопрос формата будущей встречи с европейскими политиками будет обсуждаться с учетом результатов недавних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, результаты трехсторонних контактов теперь станут одним из ключевых факторов при определении условий возможных встреч Москвы со странами ЕС.

«Вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби», - ответил Ушаков на вопрос о том, когда РФ будет готова к встрече с европейцами.

Ранее сообщалось, что недавно в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Они длились два дня - с 10 по 11 ноября. По их итогам Киев и Москва договорились о новом обмене пленными.