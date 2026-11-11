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НовостиПолитика11 ноября 2026 14:47

Захарова: власти ЕС демонстрируют нежелание вести диалог о безопасности в Европе

Захарова указала, что в ЕС зациклились на противостоянии с Москвой
Семен ЗИМИН
Захарова: власти ЕС демонстрируют нежелание вести диалог о безопасности в Европе Фото: МИД

Захарова: власти ЕС демонстрируют нежелание вести диалог о безопасности в Европе Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на руководство Евросоюза. По её словам, в Брюсселе демонстрируют полное нежелание и неспособность обсуждать архитектуру безопасности на континенте.

Дипломат считает, что вместо конструктивного разговора европейские политики зациклились на конфронтации с Москвой. Такое мнение она выразила в ходе брифинга.

Захарова отметила, что Европе угрожает вовсе не Россия, а собственная «упоротая сосредоточенность» на противостоянии с Москвой.

Ранее Мария Захарова уже высказывалась о роли Европы в урегулировании украинского конфликта. Тогда она заявила, что европейцам не место за столом переговоров. Представитель считает, что представителям ЕС просто «нечего делать».