Масадыков: вопрос об исключении из ОДКБ Армении на саммите в Москве не стоял

Генсек ОДКБ прокомментировал текущий статус участия Еревана в объединении. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Вопрос об исключении Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности на прошедшем в Москве саммите не поднимался. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков.

«Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, может быть восстановлена... в плане участия в работе организации. Решение за руководством Армении», - отметил он.

Совсем недавно в пресс-службе Кремля подтвердили, что государства-члены ОДКБ ограничили полномочия Еревана в структуре организации. Так, Армению лишили права голоса и возможности назначать своих представителей на ответственные посты. Это решение было принято на основе 25-й статьи устава организации.