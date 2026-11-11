Рыдали, обнявшись и опустив глаза: фото примирения Ольги и Марии Шукшиных на прощании с матерью Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сегодня, 11 ноября, прошла церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Дочери народной артистки РСФСР Мария и Ольга Шукшины — примирились во время церемонии прощания с матерью. Трогательными фото поделилась специальный корреспондент KP.RU Анастасия Плешакова.

Сестры у гроба матери Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На протяжении большей части траурной церемонии сестры находились в разных частях храма: Ольга стояла отдельно, а Мария — вместе со своими сыновьями. Однако в финале мероприятия женщины преодолели многолетнюю ссору: Мария подошла к сестре, они обнялись и рыдали опустив глаза, провожая маму в последний путь.

Ранее KP.RU рассказал, что Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября после продолжительной болезни. На церемонии прощания присутствовали родные, близкие и друзья актрисы. Ее бывший супруг Бари Алибасов по состоянию здоровья не смог приехать на церемонию, но он отправил ей траурный венок с трогательной надписью. Бари Каримыч назвал артистку одним из самых значимых и великолепных моментов в своей жизни.