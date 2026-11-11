Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2026 15:00

Рыдали, обнявшись и опустив глаза: фото примирения Ольги и Марии Шукшиных на прощании с матерью

Опубликовано трогательное фото примирения Ольги и Марии Шукшиных у гроба матери
Авторы (2):
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Людмила МИТРОХИНА
Рыдали, обнявшись и опустив глаза: фото примирения Ольги и Марии Шукшиных на прощании с матерью

Рыдали, обнявшись и опустив глаза: фото примирения Ольги и Марии Шукшиных на прощании с матерью

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сегодня, 11 ноября, прошла церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Дочери народной артистки РСФСР Мария и Ольга Шукшины — примирились во время церемонии прощания с матерью. Трогательными фото поделилась специальный корреспондент KP.RU Анастасия Плешакова.

Сестры у гроба матери

Сестры у гроба матери

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На протяжении большей части траурной церемонии сестры находились в разных частях храма: Ольга стояла отдельно, а Мария — вместе со своими сыновьями. Однако в финале мероприятия женщины преодолели многолетнюю ссору: Мария подошла к сестре, они обнялись и рыдали опустив глаза, провожая маму в последний путь.

Ранее KP.RU рассказал, что Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября после продолжительной болезни. На церемонии прощания присутствовали родные, близкие и друзья актрисы. Ее бывший супруг Бари Алибасов по состоянию здоровья не смог приехать на церемонию, но он отправил ей траурный венок с трогательной надписью. Бари Каримыч назвал артистку одним из самых значимых и великолепных моментов в своей жизни.