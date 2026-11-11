«Мама и папа в Крыму, у них все хорошо»: таксист убил родителей-пенсионеров и спрятал останки в морозилке и гараже

«Мама и папа в Крыму, у них все хорошо»: таксист убил родителей-пенсионеров и спрятал останки в морозилке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ростове-на-Дону разыскивают 49-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве собственных родителей. О страшной находке в среду, 11 ноября, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону»: останки 74-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли в квартире в Северном жилом массиве и в гараже.

По данным источника, пенсионеры могли погибнуть еще несколько недель назад. Родственники и друзья из других городов забили тревогу: пара перестала выходить на связь еще в сентябре. Около недели назад они обратились в полицию.

Сыщики быстро вышли на сына пропавших. В телефонном разговоре мужчина спокойно заявил, что родители уехали в Крым и все у них хорошо. Приехать в отдел он отказался, сославшись на отъезд. Но 11 ноября, когда оперативники позвонили снова, нервы у ростовчанина сдали: «И вообще, я их убил», — бросил он в трубку и перестал выходить на связь.

Слова оказались правдой. В квартире криминалисты нашли на балконе морозильный ларь с черными мешками, в которых, по предварительным данным, лежало тело женщины. Следы крови в комнатах пытались замыть. Тело мужчины, по словам источника, оставалось в гараже. Уголовное дело об убийстве двух лиц взяли на контроль глава донского главка МВД Александр Речицкий и и. о. руководителя регионального Следкома Станислав Ковалев, а также прокуратура. Соседи говорят, что подозреваемый работал таксистом и недавно купил новую машину. Его ищут по всему региону.

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