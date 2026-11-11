Россиянам объяснили, как нейросети могут усилить одиночество

Тревожным признаком становится ситуация, когда ИИ превращается в единственный источник эмоциональной поддержки. Фото: Frame Stock Footage/Shutterstock/Fotodom

Общение с искусственным интеллектом может стать причиной эмоциональной зависимости и усилить чувство одиночества, рассказала кандидат психологических наук Елена Скрипачева. Некоторые люди начинают воспринимать нейросети как настоящих собеседников и заменяют ими общение с близкими. Об этом пишет RT.

«Для психики, в принципе, без разницы, воображение это или это реально, то есть вполне такой физиологический идет процесс, когда активируются дофаминовые различные клетки, а дофамин – это вознаграждение, поэтому здесь и ощущение, что меня принимают, не критикуют, ведь механизмы ИИ заточены на то, что вы молодец», – пояснила психолог.

Из-за этого человек может начать ждать такого же отношения от окружающих, хотя реальные люди имеют собственное мнение и не всегда соглашаются с собеседником. В результате становится сложнее идти на компромиссы и выстраивать отношения.

Психолог отметила, что тревожным признаком зависимости становится ситуация, когда ИИ превращается в единственный источник эмоциональной поддержки и вытесняет живое общение. Человек может испытывать тревогу без доступа к нейросети, избегать встреч с близкими и обращаться к искусственному интеллекту даже по мелочам.

Ранее психолог Зберовский предупредил, что советы нейросетей могут усугубить семейные конфликты, если следовать им без учета особенностей отношений.