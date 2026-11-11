Мединский: никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову прямо сказал: никакой почвы для обмена территориями между Россией и Украиной сейчас не видно.

«Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий», — уточнил Мединский.

По словам Мединского, исход переговоров зависит не только от Москвы. Большое влияние оказывают позиции Киева и Вашингтона. Отдельно он выделил Европу, которой, по его выражению, ещё предстоит «обрести разум». Без этого, дал понять глава делегации, рассчитывать на прорыв сложно.

Двухдневная встреча делегаций России, США и Украины завершилась 11 ноября. Консультации шли за закрытыми дверями: в первый день стороны общались около 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй — примерно два часа. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую — спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.