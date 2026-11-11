Владимир Мединский Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россия достигнет удовлетворения только после победы и подписания соглашения на своих условиях. Об этом рассказал глава российской делегации Владимир Мединский после окончания переговорного процесса в Абу-Даби.

«Только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях», — резюмировал глава российской делегации, отвечая на вопрос журналистов, когда РФ будет удовлетворена результатами переговорного процесса.

До этого Мединский заявил, что каждая пядь русской земли будет возвращена тем или иным способом. Российский политик имеет в виду вопрос о Донбассе. Ведь киевский режим не соглашается выводить войска с исконно русских земель, которые были возвращены посредством референдума. Однако он подметил, что сейчас Москва и Киев стали на шаг ближе к миру.