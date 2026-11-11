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НовостиПолитика11 ноября 2026 15:19

Российская делегация после переговоров в Абу-Даби вылетела в Москву

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби закончены
Людмила МИТРОХИНА
Российская делегация после переговоров в Абу-Даби вылетела в Москву. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российская делегация после переговоров в Абу-Даби вылетела в Москву. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела домой, в Москву. Об этом KP.RU сообщил источник.

Напомним, российская делегация на трехсторонних переговорах состояла из пяти членов и шести экспертов. Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября сфокусировались на архитектуре европейской безопасности. Мединский отметил, что РФ и Украина стали на шаг ближе к миру после переговоров в Абу-Даби.

Ранее KP.RU раскрыл некоторые итоги переговоров между странами. Но подробности процесса не сообщаются. Мединский рассказал, что удалось добиться согласования в некоторых вопросах. В частности, речь идет об обмене пленными, который может пройти через 2-3 недели.