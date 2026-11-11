Кушнер подвел итог переговорного процесса в Абу-Даби: есть прорыв Фото: REUTERS.

Участник американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Джаред Кушнер подвел итог. Он заявил, что Россия и Украина добились значимого прорыва.

«Сближение Украины и России в рамках первых трехсторонних переговоров с февраля стало важным шагом. Обсуждения носили серьезный, подробный и откровенный характер», — резюмировал представитель Белого дома.

Также он отметил, что переговоры проходили в серьезном тоне и очень откровенно. Кушнер отметил, что разногласия между Россией и Украиной продолжаются, в то время как США намерены укреплять достигнутые результаты и двигаться к многосторонним переговорам. Кушнер заявил, что в ближайшее время встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.