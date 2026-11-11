Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 ноября 2026 15:24

Кушнер подвел итог переговорного процесса в Абу-Даби: есть прорыв

Кушнер: РФ и Украина добились важного прорыва в переговорах
Людмила МИТРОХИНА
Кушнер подвел итог переговорного процесса в Абу-Даби: есть прорыв

Кушнер подвел итог переговорного процесса в Абу-Даби: есть прорыв

Фото: REUTERS.

Участник американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Джаред Кушнер подвел итог. Он заявил, что Россия и Украина добились значимого прорыва.

«Сближение Украины и России в рамках первых трехсторонних переговоров с февраля стало важным шагом. Обсуждения носили серьезный, подробный и откровенный характер», — резюмировал представитель Белого дома.

Также он отметил, что переговоры проходили в серьезном тоне и очень откровенно. Кушнер отметил, что разногласия между Россией и Украиной продолжаются, в то время как США намерены укреплять достигнутые результаты и двигаться к многосторонним переговорам. Кушнер заявил, что в ближайшее время встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.