Захарова: политикам ЕС нечего делать на переговорах с их ущербной ментальностью

Захарова считает, что из-за антироссийской позиции политики Европы не могут быть участниками переговоров по Украине. Фото: МИД РФ

Политикам Евросоюза представителям НАТО не место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление в ходе брифинга озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Свои слова она связала с недавними учениями европейских государств по переброске военного контингента на украинскую территорию в рамках работы «коалиции желающих». По мнению Захаровой, запуск этих маневров непосредственно перед возобновлением трехсторонних консультаций России, США и Украины доказывает неготовность Европы к конструктивному диалогу.

«Европейским режимам просто с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью нечего за этим столом делать», – резюмировала дипломат.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине. Как он отметил, вопрос формата встречи с ЕС обсудят с учетом переговоров в Абу-Даби.