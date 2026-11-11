Названа косметика, от которой лучше отказаться зимой

Увлажняющий крем нужно наносить заранее, чтобы он успел впитаться. Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Зимой кожа сильнее страдает от перепадов температуры, ледяного ветра и сухого воздуха в помещениях. Она быстрее теряет влагу, поэтому могут появиться стянутость, покраснение и шелушение. Россиянам рассказали, как пересмотреть привычный уход в холодный сезон. Об этом пишет mk.ru.

Эксперты предупредили, что особенно осторожно нужно использовать кислоты и ретинол. Они ускоряют обновление кожи, но могут ослаблять ее защитный барьер. В результате на морозе повышается риск сухости, покраснения и шелушения. Если кожа плохо переносит такие средства, лучше временно сделать перерыв.

Зимой также стоит отказаться от спиртовых тоников, жестких скрабов и агрессивных средств для умывания. Вместо них подойдут мягкие очищающие гели, молочко и деликатные средства для отшелушивания. Термальную воду не рекомендуется распылять на лицо непосредственно перед выходом на мороз.

Увлажняющий крем нужно наносить заранее, чтобы он успел впитаться. Для зимнего ухода подойдут средства с церамидами, скваланом, глицерином и пантенолом. Матирующие тональные средства и сухие пудры лучше заменить более мягкими текстурами, а матовые помады – питательными бальзамами.

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