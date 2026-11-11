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НовостиПолитика11 ноября 2026 15:37

Корнелиус: Разговор Путина с Мерцем возможен после переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби европейцы достигли понимания по основным вопросам, отметил Корнелиус
Сергей ГАПЧУК
Корнелиус: Разговор Путина с Мерцем возможен после переговоров в Абу-Даби

Корнелиус: Разговор Путина с Мерцем возможен после переговоров в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

После трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби может состояться разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом в интервью агентству Reuters заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, в Абу-Даби европейцы достигли понимания по основным вопросам.

"Это понимание теперь разделяет и президент России. И на этой основе могут последовать переговоры", — утверждал чиновник, отвечая на вопрос о том, готов ли Мерц к разговору с Путиным.

Как писал сайт KP.RU, по итогам встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский заметил, что не понятно, в каком статусе представители Европы находились в столице ОАЭ. Он отметил, что мирные переговоры носили утвержденный трехсторонний характер.

В Свою очередь ирландский аналитик Филип Пилкингтон признал правоту слов Мединского об отсутствии европейцев за столом переговоров. Представвители Европы полностью отрезаны от международной дипломатии, констатировал он.