Корнелиус: Разговор Путина с Мерцем возможен после переговоров в Абу-Даби Фото: REUTERS.

После трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби может состояться разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом в интервью агентству Reuters заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, в Абу-Даби европейцы достигли понимания по основным вопросам.

"Это понимание теперь разделяет и президент России. И на этой основе могут последовать переговоры", — утверждал чиновник, отвечая на вопрос о том, готов ли Мерц к разговору с Путиным.

Как писал сайт KP.RU, по итогам встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский заметил, что не понятно, в каком статусе представители Европы находились в столице ОАЭ. Он отметил, что мирные переговоры носили утвержденный трехсторонний характер.

В Свою очередь ирландский аналитик Филип Пилкингтон признал правоту слов Мединского об отсутствии европейцев за столом переговоров. Представвители Европы полностью отрезаны от международной дипломатии, констатировал он.