Минсельхоз: около 140 млн тонн зерна собрали в России в бункерном весе

В Минсельхозе заявили, что уборка зерновых и зернобобовых в России завершена почти на 97% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

С начала 2026 года российские аграрии собрали около 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, включая свыше 95 миллионов тонн пшеницы. Эти данные представил Минсельхоз РФ по результатам доклада главы ведомства Оксаны Лут на заседании думского Комитета по аграрным вопросам.

«Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. По итогам года ожидается около 140 млн тонн в чистом весе», – уточнили в министерстве.

Положительная динамика фиксируется и по другим сельхозкультурам. Объемы сбора масличных прибавили 13% и уже достигли отметки 34,8 миллиона тонн, а итоговый показатель в чистом весе должен превысить 35 миллионов тонн. Урожай сахарной свеклы прогнозируется на уровне 52 миллионов тонн. Это заметно превосходит результаты прошлого сезона. Сбор плодов и ягод и вовсе обещает стать рекордным, составив 2,3 миллиона тонн.

Ранее в Минсельхозе заявили, что надеются на улучшение ситуации с выловом лососевых в 2027 году после неудачной путины в нынешнем сезоне. Оксана Лут объяснила плохие показатели природными условиями.