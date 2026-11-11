Популярный детокс печени может навредить: вот что говорит врач

Печень не работает как фильтр, который постепенно засоряется и нуждается в промывании. Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Здоровому человеку не нужно специально очищать печень от токсинов с помощью диет, соков и травяных сборов. Более того, такие процедуры могут навредить организму, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об этом пишет RT.

«После некоторых программ человек действительно может почувствовать себя лучше. Определенная легкость или некоторое улучшение самочувствия после чистки может появиться из-за того, что человек временно отказался от алкоголя, перестал переедать или наладил режим питания», – объяснила Кашух.

Врач пояснила, что печень не работает как фильтр, который постепенно засоряется и нуждается в промывании. В ее клетках происходят химические реакции. Вредные вещества преобразуются в водорастворимые соединения и выводятся из организма с мочой и желчью. Поэтому при отсутствии серьезного воздействия токсинов специальные чистки не нужны.

При этом популярные программы детокса могут вызвать обезвоживание, нарушение работы кишечника, потерю важных электролитов и нехватку витаминов. Особенно осторожно следует относиться к БАДам и растительным добавкам: некоторые из них способны повредить печень и взаимодействовать с лекарствами.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, что пациенты с гепатитом С могут пройти обследование и получить необходимое лечение бесплатно по полису ОМС.