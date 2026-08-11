Как вылечить смертельно опасную болезнь печени по ОМС: главный инфекционист Минздрава рассказал, что полагается пациентам с гепатитом С

С 2025 года в нашей стране стартовал скрининг на гепатит С. В диспансеризацию включили анализ крови на антитела к вирусу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в России диагностировали более 58 тысяч случаев хронического гепатита С. Это опасное хроническое заболевание, которое провоцирует развитие цирроза и рака печени. При отсутствии лечения грозит летальный исход.

При этом сегодня существуют лекарства, которые полностью излечивают гепатит С у 99% больных! Однако важно начинать лечение, пока болезнь еще не дала критично опасных осложнений. Но на практике, по оценкам экспертов, почти 2/3 пациентов не знают о своем диагнозе. Как правило, человек начинает чувствовать, что он болен, только когда печень уже очень тяжело поражена. Вплоть до поздних стадий может не быть вообще никаких выраженных симптомов. Именно поэтому гепатит С называют «ласковым убийцей».

В нашей стране в последние годы принимаются серьезные меры по борьбе с ним. О том, что изменилось, что важно знать каждому для защиты своей печени и как получить бесплатно дорогостоящее лечение пациентам с уже установленным диагнозом, KP.RU рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬСЯ НА ГЕПАТИТ С

С 2025 года в нашей стране стартовал скрининг на гепатит С. В диспансеризацию включили анализ крови на антитела к вирусу. Тест полагается мужчинам и женщинам, начиная с 25 лет, раз в 10 лет.

Если результат положительный, делается еще один анализ для подтверждения диагноза: определение РНК вируса методом ПЦР. «Само по себе обнаружение антител к гепатиту С говорит о том, что организм встречался с вирусом. Не исключено, что иммунитет сам поборол его. Поэтому положительный результат анализа на антитела еще не означает наличие заболевания. Для подтверждения диагноза необходим анализ методом ПЦР», - рассказывал ранее KP.RU доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин.

Если результат положительный, делается еще один анализ для подтверждения диагноза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Если положительный результат дает и ПЦР, то пациента направляют на дополнительное обследование (тоже бесплатно по ОМС).

- Это необходимо для подбора правильной терапии. Обследование включает определение генотипа вируса, оценку стадии фиброза печени и некоторые другие исследования. Профильный специалист берет пациента под свое наблюдение и назначает необходимое лечение, - поясняет Владимир Чуланов.

Главный инфекционист Минздрава призывает обязательно пользоваться возможностью скрининга на гепатит С в ходе диспансеризации:

- Пройти обследование важно даже при отсутствии жалоб и хорошем самочувствии. Поскольку гепатит С нередко протекает бессимптомно, и выявить инфекцию можно только с помощью лабораторного анализа, - подчеркивает врач. - Главное, чтобы пациент не отказывался от скрининга, дальнейшего обследования и во время лечения выполнял все назначения врача.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА С ПО ОМС

- Лечение хронического гепатита С включено в Программу госгарантий и доступно по ОМС с 2023 года, - поясняет Владимир Чуланов. - Пациентов лечат, в том числе, лекарственными препаратами в условиях дневного стационара по месту жительства. Кроме того, пациентам на более ранних стадиях заболевания лечение доступно и в амбулаторных условиях за счет федерального бюджета.

От редакции: это очень важная гарантия. Раньше, как отмечали защитники прав пациентов, существовала серьезная проблема. Бесплатно получить эффективные дорогостоящие лекарства против хронического гепатита С при амбулаторном лечении могли только те, у кого уже есть тяжелые осложнения и оформлена инвалидность. Теперь же необходимые препараты обязаны предоставлять за счет государства и на более ранних стадиях, и в условиях дневного стационара по ОМС.

Лечение хронического гепатита С включено в Программу госгарантий и доступно по ОМС с 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вы сталкиваетесь с трудностями при назначении и получении лекарств, обращайтесь в свою страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Страховщики обязаны консультировать по возникающим вопросам и оказывать содействие в защите прав пациентов.

КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛЕЧАТ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С В РОССИИ

- Лечение проводится наиболее эффективными на сегодняшний день противовирусными препаратами прямого действия, - говорит главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. - Курс терапии обычно продолжается 2-3 месяца, а эффективность лечения достигает 98%.

Врач подбирает лекарство в зависимости от генотипа вируса, стадии фиброза печени и наличия сопутствующих заболеваний. Лечение позволяет полностью избавиться от вируса и предотвратить развитие осложнений. Даже у пациентов с циррозом печени излечение гепатита позволяет снизить риск рака печени и декомпенсации цирроза. Таким пациентам необходимо пожизненное наблюдение в целях профилактики развития осложнений заболевания.

Даже у пациентов с циррозом печени излечение гепатита позволяет снизить риск рака печени и декомпенсации цирроза. Фото: superbeststock/Shutterstock/Fotodom.

«В 2026 году были обновлены клинические рекомендации по терапии гепатита С, они полностью соответствуют международным стандартам, - отмечает профессор Чуланов. - Актуализация клинических рекомендаций является частью системной работы по повышению качества медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и достижению целей по снижению заболеваемости».

ВАЖНО

Практически все дети, нуждающиеся в лечении гепатита С, уже получили необходимую медицинскую помощь и вылечены, сообщают в Минздраве России. Лекарственные препараты для маленьких пациентов предоставляет фонд «Круг добра», они доступны всем детям без исключения.

СПРАВКА «КП»

Как заражаются гепатитом С

* Основной путь передачи - половой: при незащищенных половых контактах с инфицированным партнером.

* Также вирус может передаваться при контакте с зараженной кровью во время медицинских, косметологических и других манипуляций, если они проводятся с нарушением правил дезинфекции инструментов (при маникюре, пирсинге, татуаже, иглоукалывании и т.д.).

- Россия давно перешла на одноразовые шприцы и другие инструменты, кровь и ее компоненты перед переливанием проверяются очень тщательно. Единственная сфера медицинской деятельности, которая еще может вызывать беспокойство в плане риска заражения гепатитом - это стоматология, - рассказывал ранее Владимир Чуланов. - К сожалению, врачи-стоматологи не всегда и не в полной мере соблюдают жесткие требования, установленные санитарными правилами профилактики гепатита С. А медицинское оборудование, которое используется при лечении зубов, постоянно контактирует с кровью пациентов.

Поэтому эксперты рекомендуют избегать обращений в сомнительные стоматологические клиники и выбирать надежные лечебные учреждения.

* Возможна передача вируса от матери к ребенку во время родов.

Абсолютное большинство случаев хронического гепатита С в нашей стране выявляется у пациентов старше 40 лет. Увы, в этом возрасте заболевание прогрессирует намного быстрее. Поэтому очень важно проходить скрининги для максимально раннего обнаружения вируса.

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