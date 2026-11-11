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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 16:02

Хоценко: силы ПВО продолжают сбивать дроны ВСУ в Омской области

Хоценко призвал жителей Омской области сохранять бдительность
Семен ЗИМИН
Хоценко: силы ПВО продолжают сбивать дроны ВСУ в Омской области

Хоценко: силы ПВО продолжают сбивать дроны ВСУ в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские силы противовоздушной обороны продолжают сбивать в Омской области вражеские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности. При возникновении любой подозрительной ситуации незамедлительно сообщайте по номеру 112», — говорится в публикации Хоценко.

Ранее в Минобороны Российской Федерации озвучили общую статистику за сутки. Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 1085 беспилотников украинской армии. Все цели были поражены в течение последних 24 часов — в период с 10 по 11 ноября.