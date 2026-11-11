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НовостиПолитика11 ноября 2026 9:04

Силы ПВО за сутки сбили два снаряда HIMARS и 1085 беспилотников ВСУ

Силы ПВО отражали атаки ВСУ в период с 10 по 11 ноября
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за сутки сбили два снаряда HIMARS и 1085 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили два снаряда HIMARS и 1085 беспилотников ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 1085 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, все указанные воздушные цели были уничтожены в течение последних 24 часов. То есть, в период с 10 по 11 ноября.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении за предыдущие сутки 802 украинских беспилотников, четырех крылатых ракет Rusty Dagger и шести управляемых авиационных бомб. Кроме того, российские войска нанесли удары по производственным мощностям, где осуществлялась сборка украинских дронов, а также по местам их хранения.

В ночь на 11 ноября российские силы ПВО уничтожили еще 627 беспилотников ВСУ над регионами страны. Атаки отражали в том числе над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Татарстаном и акваторией Азовского моря. Всего украинские дроны перехватывали более чем в 20 российских регионах.