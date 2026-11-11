ТАСС: задержана замглавы Госкомитета Татарстана по туризму Балахонцева

Балахонцеву подозревают в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сотрудники силовых ведомств задержали заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцеву. Она стала фигурантом дела о взятке. Информацию об этом ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

«(Айгуль Балахонцева - прим. ред.) задержана по подозрению во взятке», – коротко рассказал источник издания.

В настоящее время с чиновницей проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств предполагаемого коррупционного преступления. Какие-либо другие подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Верховный суд России принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи из Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что сумма составила 50 миллионов рублей.