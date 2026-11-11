В вечном споре об окрошке поставлена точка: в рецепте по ГОСТу есть только один вариант Фото: Артем КИЛЬКИН.

Росстандарт поставил точку в вечном споре: окрошку по ГОСТу положено заливать квасом. Новый стандарт на русскую кухню, который заработает в 2027 году, прописывает рецептуру более 130 блюд, и кислый хлебный квас в нём — единственная законная основа для холодного супа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

Кефир никто не запрещает — готовьте на здоровье. Но если заведение гордо заявляет, что работает по стандарту, придётся соблюдать его требования. Так что для любителей кефирной окрошки ничего не меняется, а вот общепиту стоит перечитать свои меню.

Список блюд, которые попали в ГОСТ, впечатляет. Тут и колобки, и борщ, и щи, и бефстроганов, и компот. Отдельным пунктом идут гоголь-моголь, макароны по-флотски, калёные яйца и целых два варианта салата оливье. Об утверждении стандарта с технологиями приготовления и рекомендациями по подаче национальных блюд рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Кстати, о самом ГОСТе на русскую кухню стало известно чуть раньше. Технический комитет согласовал документ и передал его на утверждение в Росстандарт.