Мединский напомнил журналистам в Абу-Даби слова Путина о ноге русского солдата

Мединский напомнил заявление Путина о том, какие территории считаются российскими Фото: Евгения ГУСЕВА.

При обсуждении территориальных вопросов в рамках урегулирования украинского кризиса стоит вспоминать известные слова президента РФ Владимира Путина о ноге русского солдата. Такое заявление сделал в интервью ИС «Вести» помощник главы государства Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

«Там, где ступила нога нашего русского солдата, это наше», – напомнил слова Путина глава российской делегации.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, поднималась ли на встрече тема возможного территориального обмена между Москвой и Киевом. Мединский сразу исключил подобный сценарий. По его оценке, никаких перспектив для реализации подобных вариантов не существует.

Ранее Мединский заявлял, что зона безопасности вдоль российских границ продолжит расширяться. Как он уточнил, она уже довольна широкая.