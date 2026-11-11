В Омской области губернатор обратился с просьбой к местным жителям после атаки БПЛА Фото: Александр Река/ ТАСС

Власти Омской области обратились к жителям региона с просьбой. Отмечается, что губернатор Виталий Хоценко в своем канале в «Максе» отметил, что работают оперативные службы, и попросил не выходить на улицу после атаки вражеских БПЛА.

«Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы. На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», — резюмировал чиновник в соцсети.

Ранее KP.RU рассказал, что в Минобороны озвучили общую статистику по сбитию вражеских воздушных целей. Всего за сутки с 10 по 11 ноября в разных регионах РФ было уничтожено больше тысячи беспилотников. Враг снова пытался атаковать гражданские объекты в разных регионах нашей страны.