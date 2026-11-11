«Нужен хлеб, а не зрелища»: в Госдуме прокомментировали переговоры в Абу-Даби Фото: Иван МАКЕЕВ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о том, как должны строиться переговоры с США. В интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой он подчеркнул: главное — не превращать диалог в шоу. Сначала нужен результат, а уже потом можно показывать встречи и подводить итоги.

«Нам необходимо выйти вначале на результат, а затем уже презентовать и встречи, и итоги. Когда все это уходит в зрелища, зачастую не думаем о хлебе», — уточнил спикер Госдумы.

Такая позиция звучит на фоне активных контактов Москвы и Вашингтона. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие 10-11 ноября в Абу-Даби. По его словам, Россия будет удовлетворена переговорами только тогда, когда мир будет на условиях Москвы.