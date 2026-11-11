МИД РФ выразил соболезнования родным посла России в США Дарчиева

Российский посол Дарчиев скончался 11 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство иностранных дел Российской Федерации принесло соболезнования родным российского полномочного посла в США Александра Дарчиева в связи с его смертью. Соответствующее официальное заявление опубликовал МИД России в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули тяжесть этой утраты для отечественной дипломатической службы и поддержали семью скончавшегося дипломата. Александр Дарчиев возглавлял российскую дипмиссию в Вашингтоне и на протяжении многих лет занимался ключевыми вопросами российско-американских отношений.

«Выражаем родным и близким Александра Никитича Дарчиева самые глубокие и искренние соболезнования», – указано в сообщении министерства.

О смерти Дарчиева стало известно 11 ноября. Дипломат ушел из жизни в возрасте 67 лет.