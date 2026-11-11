Стало известно, кем были убитые сыном в Ростове муж и жена: соседи рассказали о семье

Знакомые убитых в Ростове мужа и жены рассказали об их занятости и профессиях Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону следователи расследуют жестокое убийство пожилой пары, чьи тела нашли расчленёнными в морозильной камере и гараже 11 ноября. Подозревают их 49-летнего сына. Знакомые рассказали "КП-Ростов-на-Дону", кем были убитые люди.

Пара много путешествовала, несмотря на возраст. Вячеслав был моряком и преподавал, Людмила работала воспитателем. После коронавируса она передвигалась с тростью, но супруги оставались активными.

Соседи описывают их как тихих, скромных и вежливых людей. Сын жил с ними, но жалоб на родителей не было. Последний раз их видели месяц назад, никто не заметил отсутствия. Родственники сообщили о пропаже, когда не смогли связаться с ними.

При вскрытии квартиры и гаража обнаружили расчлененные тела. По одной из версий, убийство произошло ещё в сентябре. Сын убитых пропал - его объявили в розыск.

Ранее KP.RU сообщил, что в расследовании жестокого убийства семейной пары в Ростове задействованы полиция, следователи и руководство обоих ведомств.