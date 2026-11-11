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НовостиВ мире11 ноября 2026 17:03

На Украине арестовали очередного участника протеста против пыточной под Киевом

Участника протеста против пыточной под Киевом задержали и установили залог почти в 1,5 тысячи долларов
Семен ЗИМИН
На Украине арестовали очередного участника протеста против пыточной под Киевом

На Украине арестовали очередного участника протеста против пыточной под Киевом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На Украине продолжается зачистка недовольных: суд отправил под стражу ещё одного участника акции протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в соцсетях.

Мужчину подозревают в блокировании служебного автобуса нацгвардии в Бучанском районе. Мера пресечения — содержание под стражей с правом выйти на свободу за 66 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов. — Прим.ред.). Прокуратура уже предъявила ему обвинение в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Это уже седьмой арестованный по делу о протестах. Ранее под стражу отправили шестерых участников акции. А началось всё 2 ноября, когда толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке, в подвале которого удерживали и пытали людей, включая подростка.