На Украине арестовали очередного участника протеста против пыточной под Киевом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На Украине продолжается зачистка недовольных: суд отправил под стражу ещё одного участника акции протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в соцсетях.

Мужчину подозревают в блокировании служебного автобуса нацгвардии в Бучанском районе. Мера пресечения — содержание под стражей с правом выйти на свободу за 66 тысяч гривен (около 1,4 тысячи долларов. — Прим.ред.). Прокуратура уже предъявила ему обвинение в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Это уже седьмой арестованный по делу о протестах. Ранее под стражу отправили шестерых участников акции. А началось всё 2 ноября, когда толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке, в подвале которого удерживали и пытали людей, включая подростка.