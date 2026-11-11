Галибаф: США не ответили на предложения Ирана по урегулированию конфликта Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты пока не предоставили официального ответа на требования Ирана, включающие семь условий для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы передали Америке ясный и прозрачный ответ, содержащий наши требования, Вашингтон до сих пор не предоставил официального и конкретного ответа на наше послание", - заявил Галибаф Al Jazeera.

Спикер парламента Ирана заявил, что Вашингтон должен выполнить семь условий для открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров. Инициатива теперь полностью на стороне США, которые должны официально объявить своё решение.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран за границу, считая его национальным достоянием. Тегеран отказался от предложения России вывезти уран и планирует использовать его для атомных кораблей и подводных лодок. Резаи также предупредил США о возможных ответных ударах в случае новой атаки на Иран.