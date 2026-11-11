Захарова: Запад хочет занять место за столом переговоров в неопрятном виде. Фото: МИД РФ

Западные страны пытаются изо всех сил занять место за столом переговоров по Украине в максимально «неопрятном виде». Все эти страны утопают в крови. Такое жесткое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя желание Европы быть участниками переговорного процесса.

Во время разговора с журналистами дипломат предложила представить Запад как персону, которая пришла в гости в ненадлежащем виде.

«Вот к вам человек приходит, вы видите, у него ботинки грязные, прямо в глине, руки по локоть тоже грязные. Он агрессивно выражается в ваш адрес, ругается... И весь он перепачкан кровью. Вы его за стол посадите? Мне просто интересно. Вы захотите с ним что-то обсудить за столом?» - задала вопрос Захарова.

По ее словам, сейчас так же ведет себя коллективный Запад: проводит учения у границ РФ, спонсирует преступный киевский режим и вводит санкции.

«Им сначала надо привести себя в какой-то порядок... Они в непотребном виде находятся», - подытожила она.

Как ранее заявляла Захарова, страны ЕС всеми действиями показывают, что не желают мира. Она подчеркнула, что они не готовы вести серьезный диалог о безопасности в Европе.