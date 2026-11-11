Галибаф: Иран и Оман пришли к взаимопониманию по маршрутам в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Тегеран и Маскат договорились о том, как будет устроено движение судов в Ормузском проливе. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, стороны пришли к взаимопониманию по судоходному коридору и системе разделения движения.

Галибаф добавил, что прежним пролив уже не будет. Он подчеркнул, что новый статус Ормузского пролива — часть достигнутых договорённостей и одно из семи условий, которые Тегеран выдвинул для урегулирования конфликта.

Напомним, в конце октября Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте в Ормузском проливе. ЧП произошло в девяти морских милях к северу от оманского города Хасаб.