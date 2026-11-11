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НовостиПолитика11 ноября 2026 17:26

Минобороны Белоруссии: Европа давно готовится к конфликту с РБ и Россией

Белоруссия видит, что подготовка к войне в Европе идет давно, заявил министр обороны республики Виктор Хренин
Людмила МИТРОХИНА
Европа давно готовится к конфликту с РБ и Россией

Европа давно готовится к конфликту с РБ и Россией

Фото: REUTERS.

В Европе уже давно предпринимают комплекс мер для подготовки к возможному конфликту с Белоруссией и Россией. Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

«Это все является комплексом мероприятий заблаговременной подготовки к войне. А европейские политики сегодня используют военную силу как один из инструментов политического влияния на свое общество», — рассказал представитель Минобороны республики.

Он отметил, что Белоруссия видит, что подготовка к войне идет давно. Европейские лидеры это не обсуждают, но инфраструктура и логистика совершенствуются: аэродромы, базы хранения, пункты управления, оперативная подготовка и разведка против Беларуси и России усиливаются.

Ранее KP.RU рассказал, что Москва и Минск не раз говорили, что никому никогда не угрожали, в том числе и Европе. Наоборот, Россия и Белоруссия готовы к плодотворному сотрудничеству с европейскими странами.