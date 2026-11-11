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НовостиВ мире11 ноября 2026 17:36

Пашинян провел переговор с Эрдоганом в Турции в день саммита ОДКБ

Встреча Пашиняна с Эрдоганом прошла в рамках саммита лидеров COP31
Семен ЗИМИН
Пашинян провел переговор с Эрдоганом в Турции в день саммита ОДКБ Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Пашинян провел переговор с Эрдоганом в Турции в день саммита ОДКБ Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье — в тот самый день, когда в Москве проходило заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. О переговорах сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мелания Арутюнян в соцсетях.

«В рамках саммита лидеров COP31 в Анталье проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, участники заседания в российской столице решили лишить Армению права голоса в ОДКБ, а заодно и возможности назначать своих людей на ответственные посты в организации.

Произошло это не просто так — Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет. Именно поэтому в ОДКБ приняли такое решение, согласно уставу организации.