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НовостиВ мире11 ноября 2026 17:43

Галибаф: Иран готов стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами

Иран может помочь в конфликте Саудовской Аравии с хуситами при желании сторон
Семен ЗИМИН
Галибаф: Иран готов стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами

Галибаф: Иран готов стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами

Фото: REUTERS.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о готовности Тегерана выступить посредником в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом он сказал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Иран поможет, если стороны сами об этом попросят. При этом Галибаф отдельно оговорился, что вмешиваться во внутренние дела Йемена не должен никто — йеменцы в состоянии сами разобраться со своими разногласиями.

Заявление прозвучало на фоне серьёзного обострения в регионе. С августа 2014 года в Йемене идёт вооружённое противостояние между хуситами и правительственными силами, которых поддерживает Эр-Рияд. А в июле 2026 года повстанцы и вовсе объявили морскую блокаду королевства и атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров.

Ранее стало известно, что владельцы коммерческих судов начали обращаться к хуситам по электронной почте. Так они хотят получить гарантии безопасности для прохода через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.