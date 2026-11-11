Экс-президенту Парагвая Пенье грозит до 15 лет за крах банка Фото: REUTERS.

Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья рискует получить 15 лет лишения свободы за преступления, связанные с крахом банка Ueno. Об этом сообщила прокурор Вероника Вальдес.

«Максимальное наказание, которое может быть назначено в соответствии с текущей квалификацией статей, составляет до 15 лет лишения свободы по совокупности преступлений, так как речь идет о более чем одном преступном деянии», — сказала представитель законав интервью газете ABC Color.

Напомним, 6 ноября парагвайские сенаторы объявили импичмент Пенье из-за скандала с Ueno Bank. После отстранения экс-президент был задержан. Обвинения включают злоупотребление доверием и использование служебного положения в личных целях. Прокурор добавила, что текущие обвинения могут измениться.

Ранее KP.RU рассказал, что в поместье президента Парагвая нашли секретное хранилище. Речь идет о сейфе, что именно в нем находится, неизвестно.