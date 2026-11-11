Трамп заявил о победе над Ираном: "Мы дали отпор"

Трамп выразил надежду, что новых ударов по Ирану не будет Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США больше не будут "вынуждены" наносить удары по Ирану. При этом он заявил, будто бы Америка "не нападала" на Иран, и "не начинала с ним войну", а также объявил о "победе на 93%" над Тегераном.

«Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. С этим нужно было разобраться уже давно. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. Мы все дали отпор. Мы дали отпор, и мы дали серьезный отпор, и мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Мы хотим добиться полной победы, а не победы на 93%. Она будет полной», - заявил Трамп на мероприятии в честь Дня ветеранов.

По мнению Трампа, Ирану понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что США разрушили. И он добавил, что надеется, что США "не придётся разрушать эту страну больше". Также президент США заявил, что Вашингтону предстоит ещё "много работы", чтобы "вернуть всё на свои места".

Ранее KP.RU сообщил, что Иран не будет вывозить обогащенный уран за границу, считая его национальным достоянием. Тегеран отказался от предложения вывезти уран и планирует использовать его самостоятельно, в том числе для атомных кораблей и подводных лодок.