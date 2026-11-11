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НовостиВ мире11 ноября 2026 18:28

Двухкомнатная квартира за 140 рублей: как праздник холостяков помог мужчине купить жильё по цене бутылки молока

В Китае мужчина смог купить квартиру за 1,7 доллара на распродаже Дня холостяков
Сергей КУДРИН
Покупка квартиры по подозрительно низкой цене вызвала обсуждения в китайских соцсетях

Покупка квартиры по подозрительно низкой цене вызвала обсуждения в китайских соцсетях

Фото: EAST NEWS.

Житель восточной части Китая купил квартиру за 11 юаней в честь Дня холостяка, сообщает South China Morning Post. Этот праздник, известный как Гуангуньцзе, ежегодно отмечается 11 ноября и сопровождается масштабными распродажами.

"Покупатель из восточной части страны приобрел квартиру на северо-востоке всего за 11 юаней (чуть более 140 рублей)", - говорится в сообщении.

Мужчина выиграл двухкомнатую квартиру в провинции Хэйлунцзян на аукционе Alibaba Auction за 11 юаней, но дополнительно заплатил налог в 300 долларов. Квартира площадью 68 кв. м находится на седьмом этаже. Он не планирует переезжать, а рассматривает её как место для зимнего отдыха.

Покупка квартиры по подозрительно низкой цене вызвала обсуждения в китайских соцсетях. Юристы предупреждают о рисках, таких как неясный статус права собственности, неуплаченные налоги, задолженности и большие юридические расходы. Представители отрасли считают, что аукцион по низкой цене был организован для привлечения внимания к последующим продажам.

Ранее KP.RU разобрал с экспертами, сколько сейчас нужно зарабатывать в Москве, чтобы позволить себе хотя бы однокомнатную квартиру.