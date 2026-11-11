Шойгу: со времени встречи в Анкоридже ситуация в зоне СВО существенно изменилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ситуация в зоне СВО заметно переменилась с тех пор, как в августе 2025 года в Анкоридже встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой рассказал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заодно ответил европейским политикам, которые любят повторять: мол, Москву толкает за стол переговоров обстановка в зоне боевых действий. По его мнению, проверить это проще простого. Достаточно открыть карты — американские, украинские, любые — и сравнить, что было к моменту встречи в Анкоридже и что есть сейчас.

«Всем станет очевидно и понятно, что за это время, в общем, довольно существенно изменилось все. И более того, изменяется каждый день. Каждый день мы прирастаем, прирастаем, прирастаем, прирастаем, освобождаем все больше и больше территорий», — указал Шойгу.

Тема границ и безопасности всплыла не только у Шойгу. Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский отметил: зона безопасности вдоль российских рубежей уже внушительная, но останавливаться на этом никто не собирается.