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НовостиПолитика11 ноября 2026 18:32

Названа причина смерти посла РФ в США Дарчиева: Захарова рассказала о случившемся

Захарова: Посол России в США Дарчиев умер из-за хронической болезни
Сергей КУДРИН
Захарова: Посол России в США Дарчиев умер из-за хронической болезни, фото: МИД РФ

Захарова: Посол России в США Дарчиев умер из-за хронической болезни, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила причину скоропостижной смерти посла РФ в Соединённых Штатах Америки Александра Дарчиева, которому было 66 лет. По данным внешнеполитического ведомства, Дарчиев страдал от хронического заболевания.

"Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно", - написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат добавила, что в связи с этой утратой в МИД РФ начали поступать слова сочувствия, соболезнования и добрые послания со всей планеты.

Ранее KP.RU сообщил, что умер посол России в США Александр Дарчиев в возрасте 66 лет. Дипломат считался выдающимся профессионалом и блестящим американистом. Дата прощания будет объявлена позже.

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