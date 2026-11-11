Захарова призвала отказаться от непотребной конспирологии о смерти Дарчиева, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американских журналистов в плясках на костях и сомнительной конспирологии, которой они занялись сразу же, как стало известно о смерти посла РФ в Америке Александра Дарчиева. Захарова призвала прекратить подобные неуважительные выпады.

"Получаем и вопросы от СМИ. Активизировались акулы пера из Штатов с непотребной конспирологией", - отметила Захарова в телеграм-канале.

Дипломат добавила, что помимо подобных персонажей, многие, со всех уголков планеты, посылают в МИД России добрые слова и соболезнования, узнав о смерти Дарчиева.

Ранее KP.RU сообщил, что посол РФ в США Александр Дарчиев умер в возрасте 67 лет из-за хронического заболевания. Коллеги в МИД России отмечают его профессионализм и знания в области американистики. Дата прощания пока не объявлена, она будет известна позже.