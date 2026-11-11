Росстат: Инфляция в РФ с 3 по 9 ноября составила 0,12%, цены выросли на 0,11% Фото: Мария ЛЕНЦ.

С 3 по 9 ноября 2026 года инфляция в России составила 0,12%. По данным Росстата, потребительские цены за этот период выросли на 0,11%, с начала года - на 6,33%, а годовая инфляция на 9 ноября достигла 6,98%. Минэкономразвития предупредило, что показатель может измениться после публикации данных за октябрь 13 ноября.

За неделю продовольственные товары подорожали на 0,34%, особенно плодоовощная продукция - на 1,6%. Огурцы выросли в цене на 9,4%, помидоры - на 3,7%, капуста - на 1,3%, морковь - на 0,9%. Яблоки подешевели на 1%.

Куриное мясо и яйца подорожали на 1%, стоимость гречневой крупы увеличилась на 0,5%, а рис - на 0,4%. Сахар, напротив, стал дешевле на 0,9%.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,06%. Одежда подешевела на 0,4%, бензин - на 0,8%, дизельное топливо подорожало на 0,3%, а цены на легковые автомобили остались неизменными. Услуги выросли на 0,05%.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин поручил кабмину удерживать стоимость электроэнергии в России ниже китайской на 20%.