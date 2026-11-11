Каллас заявила, что США не имеют права говорить с Россией об отмене санкций Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты "не имеют права" вести переговоры с Россией о снятии санкций и судьбе замороженных активов, предполагая и европейские ограничения. Об этом заявила Кая Каллас, глава европейской дипломатии, в интервью France 24, уточнив, что такие решения находятся "исключительно в компетенции стран Евросоюза".

Каллас утверждает, что "Россия рассчитывает" на снятие ограничений и возврат заблокированных средств в рамках переговоров с США. Она также подчеркнула, что даже при достижении договорённостей между двумя странами, США не смогут гарантировать их выполнение со стороны Евросоюза.

Также известная русофобка считает, что России выгоднее вести переговоры с США, а не с Европой. Москва сосредоточена на диалоге с Вашингтоном. Однако она подчёркивает "необходимость участия Евросоюза" для обсуждения мирного соглашения по Украине, так как от его позиции зависят санкции и замороженные активы.

Ранее KP.RU сообщил, что Каллас заявила, будто ЕС "не должен учитывать мнение России" по безопасности. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов назвал её глупой и некомпетентной, отметив, что её слова говорят о необходимости срочно уходить в отставку ради блага европейцев.