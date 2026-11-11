Сергей Лазарев и Дима Билан попали в базу данных ГУР Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинская разведка добавила в свою базу данных российских певцов Сергея Лазарева и Диму Билана. Информация об этом появилась на сайте ГУР Минобороны Украины. Артистам предъявили претензии за поддержку политического курса Москвы и действий России.

Лазареву припомнили поездки в детские дома на освобожденных территориях. Билану — выступления перед семьями участников специальной военной операции, а также поддержку российских бойцов.

К слову, это не первый случай, когда в базу украинского ГУР попадают люди из мира культуры. Ранее туда же угодили режиссер Никита Михалков и актер Иван Охлобыстин. Михалкова в ГУР назвали «неизменным доверенным лицом» президента Владимира Путина, а Охлобыстину вменили «агрессивную антиукраинскую риторику». При этом актер, как отмечено в базе, выступает за сохранение братских связей между россиянами и украинцами.