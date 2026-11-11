Никита Михалков и Иван Охлобыстин оказались в антироссийской базе ГУР Украины. Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков и актер Иван Охлобыстин попали в антироссийскую базу портала War and sanctions ГУР МО Украины.

Главное «обвинение», выдвинутое ГУР в адрес Михалкова, заключается в том, что режиссер «является неизменным доверенным лицом» президента России Владимира Путина. А Ивану Охлобыстину «вменили в вину» «агрессивную антиукраинскую риторику». Кроме того, актер выступает за сохранение «братских связей между россиянами и украинцами».

Ранее в базе антироссийского портала War and sanctions ГУР минобороны Украины появилось имя продюсера и композитора Игоря Крутого.

А до этого в «черном списке» оказались актер и телеведущий Михаил Галустян, российская певица Татьяна Куртукова и многие другие российские звезды шоу-бизнеса и спорта.