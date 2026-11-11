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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 20:04

Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Марий Эл

В Марий Эл произошло смертельное ДТП с множеством погибших
Сергей КУДРИН
Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Марий Эл

Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Марий Эл

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Марий Эл произошла автокатастрофа, в которой погибли семь человек. Об этом информирует информационная служба "Вести" со ссылкой на данные местных органов контроля за автомобильным движением.

"Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-176 Вятка в Марий Эл. Предварительно, погибли семь человек. Авария произошла на 45-м километре федеральной дороги, в Звениговском районе", - говорится в публикации.

На месте происшествия задействованы сотрудники экстренных служб. Количество пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что в Южной Корее автобус протаранил 32 автомобиля, пострадали 57 человек. Авария произошла утром 11 ноября в Соннаме, где автобус № 340 врезался в четыре автобуса, грузовик и 27 легковых машин на светофоре. Столкновения длились 100-150 метров, автобус пробил разделительное ограждение. Девять человек получили тяжелые травмы, 48 - легкие, угрозы жизни нет.