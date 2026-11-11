Придуманные ИИ пароли ненадежны: мошенники способны разгадать комбинации нейросетей

Мошенники научились взламывать нейросетевые пароли Фото: Даниил ОПАРИН.

Россиян предупредили о ненадежности паролей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Нейросети зачастую используют одни и те же комбинации. Мошенники научились взламывать пароли от ИИ. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в комментарии "Ленте.ру".

Эксперт отметил, что придуманные нейросетями комбинации на первый взгляд могут показаться сложными. Однако языковые модели генерируют текст на основе вероятностей. Созданные ими пароли могут содержать предсказуемые последовательности символов.

По словам Юрия Силаева, при одинаковых запросах ИИ предлагает полностью одинаковые комбинации. Мошенники способны изучить закономерность и использовать при подборе паролей, сообщил эксперт.

В период ноябрьских распродаж злоумышленники особенно оживлены. Эксперты проекта "Мошеловка" сообщили, что жертвам начали приходить уведомления якобы от банков о начислении повышенного кешбэка по итогам акций. Чтобы получить деньги, мошенники предлагают активировать бонусный счет, подтвердить карту или авторизоваться через стороннюю страницу.